Все пострадавшие в ДТП со школьным автобусом получают необходимую медпомощь – Вера Емельянова
Все пострадавшие, и взрослые, и дети, в ДТП с участием школьного автобуса и фуры в Пушкиногорском районе получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова корреспонденту ПАИ по итогам посещения областной клинической и областной детской клинической больниц.
«Приняты все необходимые меры, чтобы дети и педагоги, которые находились в автобусе, были здоровы. Врачи проводят необходимую терапию», – подчеркнула Вера Емельянова.
По её словам, все пострадавшие были обследованы в Псковской областной детской клинической больнице и Псковской областной клинической больнице.
«На этот час трое детей находятся в реанимации. Все остальные пребывают под наблюдением докторов. А десять человек уже практически находятся дома на амбулаторном наблюдении. Сегодня особое внимание мы будем уделять тем детям, которые остались на несколько дней в областной детской больнице для медицинского наблюдения», – заключила заместитель губернатора.
Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Трое из них находятся в реанимации. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков. Также сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял произошедшее ДТП на личный контроль.
Кроме того, пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.
Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.
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