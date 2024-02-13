Девять жителей Южной Азии пытались незаконно проникнуть в Латвию через Псковскую область

17:05, 13 февраля 2024, ПАИ

В Красногородском муниципальном округе пограничники задержали девять граждан одной из стран Южной Азии, которые планировали незаконно пересечь госграницу РФ и проникнуть на территорию Латвии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По решению Пыталовского районного суда Псковской области девять жителей Южной Азии выплатят штраф и будут выдворены с территории России.

Отметим, что нарушители были выявлены по информации населения Красногородского муниципального округа. Пограничники и местные жители тесно взаимодействуют в вопросах защиты государственной границы. На сегодняшний день во всех приграничных районах Псковской области действуют 35 добровольных народных дружин общей численностью более 400 человек.