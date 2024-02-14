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Экономика

Меры поддержки предпринимательства обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 14 февраля.

Меры поддержки предпринимательства обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Какие меры поддержки малого и среднего предпринимательства будут оказываться в этом году, какие мероприятия запланировали в 2024 году для поддержки семейного бизнеса, что такое образовательный акселератор по технологическим стартапам, какая работа ведётся с предпринимателями-переселенцами?

Об этом и многом другом рассказывает директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова.

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