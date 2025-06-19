Парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе

11:40, 19 июня 2025, ПАИ

Парк-отель «Дубец» появится в Бежаницком районе на берегу озера Дубец. Инвестиционную заявку поддержали на заседании регионального совета по инвестициям. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Проект предусматривает строительство 127 современных домов, способных разместить до 745 гостей одновременно. Для отдыха предусмотрены индивидуальные мини-BBQ зоны у каждого дома.

Инфраструктура комплекса будет включать в себя ресторан на 116 посадочных мест, спортивный и банный комплексы, спа-центр.

Инвестиционный проект создаст 72 новых рабочих места. Дополнительно планируется благоустройство парковой зоны в деревне Фишнево.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников провёл заседание регионального совета по инвестициям.