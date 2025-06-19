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Общество

Новый апарт-отель построят в Печорах

Строительство инвестиционного проекта – апарт-отеля в Печорах – поддержали на заседании регионального совета по инвестициям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Скриншот видеопрезентации

Проект включает в себя строительство нового здания апарт-отеля на шесть апартаментов. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Объём инвестиций составит не менее 53 миллионов рублей. Ориентировочный срок введения в эксплуатацию – 2027 год.

Ранее сообщалось, что парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе.

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