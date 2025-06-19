Новый апарт-отель построят в Печорах

12:27, 19 июня 2025, ПАИ

Строительство инвестиционного проекта – апарт-отеля в Печорах – поддержали на заседании регионального совета по инвестициям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Проект включает в себя строительство нового здания апарт-отеля на шесть апартаментов. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Объём инвестиций составит не менее 53 миллионов рублей. Ориентировочный срок введения в эксплуатацию – 2027 год.

Ранее сообщалось, что парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе.