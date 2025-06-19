Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бутик-отель в Печорах построят в 2026 году

Бутик-отель в Печорах построят в 2026 году, сообщили на заседании регионального совета по инвестициям, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Скриншот видеопрезентации

Гостинице присвоят три звезды, площадь составит более 1 000 квадратных метров. Также будет создано 20 рабочих мест. Объём инвестиций в проект – 120 миллионов рублей.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание регионального совета по инвестициям, на котором рассмотрели восемь основных вопросов. Ранее сообщалось, что парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе, а также новый апарт-отель построят в Печорах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

22 июня Псковский музей объявил днём открытых дверей в экспозиции о войне
19 июня 2025

Строительство газопроводов для догазификации деревни Воскресенское началось в Псковском районе
19 июня 2025

Масштабная утечка данных: в Сеть слили 16 млрд логинов и паролей, включая аккаунты Apple
19 июня 2025

Житель Порховского округа попросил Александра Котова помочь в восстановлении колодца
19 июня 2025

Парковка появится рядом с новым фермерским рынком в Пскове
19 июня 2025

Одобрен проект развития сельских территорий палкинской деревни Синицы
19 июня 2025

Реставраторы оценили степень сохранности керамических изразцов на фасаде Троицкого собора в Пскове
19 июня 2025

Какие вопросы чаще всего решает фонд «Защитники Отечества», рассказала Надежда Васильева

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...