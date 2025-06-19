Бутик-отель в Печорах построят в 2026 году
Бутик-отель в Печорах построят в 2026 году, сообщили на заседании регионального совета по инвестициям, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Гостинице присвоят три звезды, площадь составит более 1 000 квадратных метров. Также будет создано 20 рабочих мест. Объём инвестиций в проект – 120 миллионов рублей.
Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание регионального совета по инвестициям, на котором рассмотрели восемь основных вопросов. Ранее сообщалось, что парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе, а также новый апарт-отель построят в Печорах.
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