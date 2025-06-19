Одобрен проект развития сельских территорий палкинской деревни Синицы
Проект развития сельских территорий деревни Синицы Палкинского района поддержали на заседании регионального совета по инвестициям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Целью проекта является развитие сельских территорий деревни Синицы Палкинского района. Инициатива предполагает создание единой кооперации с различными проектами для взаимовыгодного сотрудничества и как итог – развитие поселения, где живут и работают члены кооператива и сотрудники предприятий. Проект необходим, чтобы продвигать сельскохозяйственную продукцию.
Масштаб инвестиций в проект составит 339 миллионов рублей. Планируется, что к 2028 году проект выйдет на полную производственную мощность.
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