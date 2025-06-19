Одобрен проект развития сельских территорий палкинской деревни Синицы

14:22, 19 июня 2025, ПАИ

Проект развития сельских территорий деревни Синицы Палкинского района поддержали на заседании регионального совета по инвестициям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Целью проекта является развитие сельских территорий деревни Синицы Палкинского района. Инициатива предполагает создание единой кооперации с различными проектами для взаимовыгодного сотрудничества и как итог – развитие поселения, где живут и работают члены кооператива и сотрудники предприятий. Проект необходим, чтобы продвигать сельскохозяйственную продукцию.

Масштаб инвестиций в проект составит 339 миллионов рублей. Планируется, что к 2028 году проект выйдет на полную производственную мощность.

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