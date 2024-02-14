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Общество

Образовательный акселератор по технологическим стартапам проведут в Псковской области

Образовательный акселератор по технологическим стартапам проведёт центр «Мой бизнес» в Псковской области, рассказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 февраля.

Образовательный акселератор по технологическим стартапам проведут в Псковской области. Фото: ПАИ

«Мы впервые самостоятельно проводим акселератор именно по технологическим стартапам. В прошлом и позапрошлом годах мы взаимодействовали с ПсковГУ, где мы были партнёрами и участниками. В этом году вместе с технопарком в Великих Луках разработаем свою программу. В неё будут включены как студенты, обучающиеся по таким специальностям, как инновации и технологии, так и резиденты технопарка», – рассказала она.

Кроме того, в образовательный акселератор планируется вовлечь малые инновационные предприятия, которые смогут пройти в рамках программы пройти собственное обучение.

«Хотим молодых ребят вовлечь, показать им, что есть спрос предприятий на продукцию, чтобы у ребят, кто занимается технологией, было понимание, как сейчас востребована технология, как построить в дальнейшем на этом своё дело», – отметила спикер.

Анастасия Иванова также добавила, что провести образовательный акселератор планируется в конце весны или осенью.

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