Форум по семейному бизнесу пройдёт в Пскове
О мерах поддержки семейного бизнеса в Псковской области рассказала директор регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 февраля.
«На законодательном уровне семейный бизнес не закреплён, но мы сформировали для себя понимание, что будет им являться. Мы проработали продукт – предоставление микрозаймов до пяти миллионов именно для семейного бизнеса по ставке 5 %. А если это ещё и молодой предприниматель, то ставка будет 4 %. Предоставление финансовой помощи по такой ставке будет очень ощутимой поддержкой», – отметила она.
Кроме того, планируется провести форум по семейному бизнесу.
«Хотим посмотреть, кто входит в это поле, как развивается данное направление в регионе. В районах, сельских территориях чаще семьи занимаются развитием предпринимательства, фермерством. Как раз для этой категории хотим сделать такой форум, посмотреть, что именно им интересно и полезно», – рассказала спикер.
Проведение форума запланировано на третий-четвертый квартал этого года.
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