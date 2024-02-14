Форум по семейному бизнесу пройдёт в Пскове

14:22, 14 февраля 2024, ПАИ

О мерах поддержки семейного бизнеса в Псковской области рассказала директор регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 февраля.

«На законодательном уровне семейный бизнес не закреплён, но мы сформировали для себя понимание, что будет им являться. Мы проработали продукт – предоставление микрозаймов до пяти миллионов именно для семейного бизнеса по ставке 5 %. А если это ещё и молодой предприниматель, то ставка будет 4 %. Предоставление финансовой помощи по такой ставке будет очень ощутимой поддержкой», – отметила она.

Кроме того, планируется провести форум по семейному бизнесу.

«Хотим посмотреть, кто входит в это поле, как развивается данное направление в регионе. В районах, сельских территориях чаще семьи занимаются развитием предпринимательства, фермерством. Как раз для этой категории хотим сделать такой форум, посмотреть, что именно им интересно и полезно», – рассказала спикер.

Проведение форума запланировано на третий-четвертый квартал этого года.