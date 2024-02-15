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Общество

Ещё 20 псковских многодетных семей получили бесплатные земельные участки

20 псковских многодетных семей получили бесплатные земельные участки с начала 2024 года. Об этом в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.

20 псковских многодетных семей получили земельные участки с начала 2024 года. Фото: ПАИ

Она сообщила, что в 2022 году многодетным семьям Пскова было предоставлено более 500 земельных участков, в 2023 году – 103. Большинство семей, ожидающих своей очереди на получение участка, проживают в Пскове, уточнила эксперт. По словам гостьи радиоэфира, в очереди на получение земли по городу Пскову на сегодняшний день находится более 1000 человек.

Наталья Серебренникова заявила, что сейчас продолжается работа по формированию земельного массива в деревнях Неёлово-1, Богданово, Фёдоровщина, Тупы и в деревне Чернецово Псковского района. На них готовятся документы: проект планировки и проект межевания территории, впоследствии эти земли будут предоставлены семьям, имеющим трёх и более детей.

Гостья радиоэфира сообщила, что на сегодняшний день в Борисовичах размежевали уже 711 участков, при этом практически 200 из них остались невостребованными у псковичей.

«На сегодняшний день на эти участки у нас отклика от многодетных семей фактически не было. Мы им раз предложили, второй. Очередь будет продвигаться дальше: будем предлагать следующим. Неответившие свой номер в очереди не теряют. Как, например, ты был 300-м, так и остаёшься. Но это фактически считается отказом от предложенного земельного участка», – уточнила председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом.

Закон о предоставлении земельных участков бесплатно семьям, которые имеют трёх и более детей, был принят в Псковской области в апреле 2017 года. С того момента этой мерой поддержки воспользовалось около четырёх тысяч семей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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