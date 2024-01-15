Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность - Михаил Ведерников

Региональный бюджет остался социально ориентированным, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в большом интервью телеканалу «Первый Псковский».

Михаил Ведерников рассказал о дополнительных мерах поддержки семей в регионе. Фото: ПАИ

«Главный приоритет бюджета и то, что мы не можем менять в меньшую сторону, – это, безусловно, полная социальная ориентированность. Бюджет остался социально ориентированным, но это теперь уже не бюджет выживания, а бюджет развития. И впервые за долгие годы доля социальных обязательств в бюджете снизилась меньше чем на 50%. Это говорит о том, что при всем при том, что мы не просто сохранили социальные обязательства, мы их увеличили: плюс 170 миллионов на поддержку медиков, плюс 150 миллионов на поддержку педагогов, плюс порядка 30 миллионов дополнительно, всего около 700 миллионов из регионального и федерального бюджетов на поддержку семей, а также плюс 50 миллионов на поддержку рождаемости для молодых мам. Ну и 5 миллионов я зарезервировал», – отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, в регионе продолжат проводить конкурс на лучшую сельскую и городскую многодетную семью. Победители конкурса получают 2,2 млн рублей и могут потратить их на покупку квартиры.

«В этом году мы внесли изменения по просьбам многодетных семей: теперь они могут использовать на покупку жилья, на погашение ипотеки и на улучшение условий – если им не нужна отдельная квартира, а хотят все вместе жить. Также мы увеличим это финансирование. В этом году у нас будет пять сельских семей-победителей и пять семей-победителей будет городских», – рассказал губернатор Псковской области.
Также планируется увеличить число победителей конкурса среди молодых семей. Их количество составит порядка 25-27 семей.

«Часть из них получит по полмиллиона рублей на какой-то семейный бизнес, что-то, что впоследствии поможет им улучшить показатель семейного сюжета. А часть получит по 250 тысяч. Это тоже будет ежегодная программа», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Елена Тимашова о форуме «Малая Родина – сила России»: Уникальная площадка для обмена опытом и практиками
15 января 2024

Всероссийский форум «Малая Родина – сила России» стартовал на выставке «Россия» в Москве
15 января 2024

Бывшее здание кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть к Дню города
15 января 2024

В Изборском музее отметят День зимующих птиц 
15 января 2024

Более десяти тысяч человек проголосовало за номинантов премии «Народное признание»
15 января 2024

Михаил Ведерников: После модернизации инфраструктуры Остров будет абсолютно по-другому развиваться
15 января 2024

Участник гослотереи из Псковской области выиграл более 17 миллионов рублей
15 января 2024

Самый лучший результат по выполнению нацпроектов достигнут в Псковской области в 2023 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...