Региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность - Михаил Ведерников

10:23, 15 января 2024, ПАИ

Региональный бюджет остался социально ориентированным, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в большом интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Главный приоритет бюджета и то, что мы не можем менять в меньшую сторону, – это, безусловно, полная социальная ориентированность. Бюджет остался социально ориентированным, но это теперь уже не бюджет выживания, а бюджет развития. И впервые за долгие годы доля социальных обязательств в бюджете снизилась меньше чем на 50%. Это говорит о том, что при всем при том, что мы не просто сохранили социальные обязательства, мы их увеличили: плюс 170 миллионов на поддержку медиков, плюс 150 миллионов на поддержку педагогов, плюс порядка 30 миллионов дополнительно, всего около 700 миллионов из регионального и федерального бюджетов на поддержку семей, а также плюс 50 миллионов на поддержку рождаемости для молодых мам. Ну и 5 миллионов я зарезервировал», – отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, в регионе продолжат проводить конкурс на лучшую сельскую и городскую многодетную семью. Победители конкурса получают 2,2 млн рублей и могут потратить их на покупку квартиры.

«В этом году мы внесли изменения по просьбам многодетных семей: теперь они могут использовать на покупку жилья, на погашение ипотеки и на улучшение условий – если им не нужна отдельная квартира, а хотят все вместе жить. Также мы увеличим это финансирование. В этом году у нас будет пять сельских семей-победителей и пять семей-победителей будет городских», – рассказал губернатор Псковской области.

Также планируется увеличить число победителей конкурса среди молодых семей. Их количество составит порядка 25-27 семей.

«Часть из них получит по полмиллиона рублей на какой-то семейный бизнес, что-то, что впоследствии поможет им улучшить показатель семейного сюжета. А часть получит по 250 тысяч. Это тоже будет ежегодная программа», – подчеркнул Михаил Ведерников.