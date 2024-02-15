Кот Василий вернулся в псковский аэропорт после болезни

12:49, 15 февраля 2024, ПАИ

Кот Василий вернулся в аэропорт Пскова после лечения, сообщили ПАИ сотрудники аэропорта.

«Василий вернулся после лечения и приступил к своим обязанностям в аэропорту. Тепло встречен сотрудниками», – отметила сотрудница аэропорта Юлия Матвеенко.

Напомним, что кот заболел и находился в стационаре ветеринарной клиники. Неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на его лечение. После выписки из клиники кота забрали на временную передержку. Также директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов поблагодарил псковичей за помощь в лечении кота Василия.