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Общество

Кот Василий из псковского аэропорта нуждается в помощи

Кот Василий, ставший талисманом псковского аэропорта, нуждается в материальной поддержке, сообщают в социальных сетях сотрудники аэропорта.

  • Кот Василий из псковского аэропорта нуждается в помощи
    Фото: Юлия Матвеенко
  • Кот Василий из псковского аэропорта нуждается в помощи
    Фото: Юлия Матвеенко
  • Кот Василий из псковского аэропорта нуждается в помощи
    Фото: Юлия Матвеенко

«Сейчас Васе очень нужна материальная поддержка. Он заболел, находится в стационаре ветклиники в кислородной камере, самостоятельно дышать не может: отёк. Ему пришлось установить стому», – написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Матвеенко.

Скриншот видео со страницы Юлии Матвеенко в соцсети «ВКонтакте»

По её словам, кот находится в кислородной камере уже третьи сутки. Предположительно, ему потребуется провести там ещё около трёх дней, получая необходимое лечение, пока отёк не спадёт окончательно. Стационар третьей категории стоит шесть тысяч рублей за сутки, своими силами сотрудникам удалось собрать только 20 тысяч рублей. Неравнодушных псковичей просят о помощи.

Реквизиты можно найти на странице Юлии Матвеенко в социальной сети «ВКонтакте».

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