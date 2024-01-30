Кот Василий из псковского аэропорта нуждается в помощи

18:58, 30 января 2024, ПАИ

Кот Василий, ставший талисманом псковского аэропорта, нуждается в материальной поддержке, сообщают в социальных сетях сотрудники аэропорта.



Фото: Юлия Матвеенко



Фото: Юлия Матвеенко



Фото: Юлия Матвеенко





«Сейчас Васе очень нужна материальная поддержка. Он заболел, находится в стационаре ветклиники в кислородной камере, самостоятельно дышать не может: отёк. Ему пришлось установить стому», – написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юлия Матвеенко.

По её словам, кот находится в кислородной камере уже третьи сутки. Предположительно, ему потребуется провести там ещё около трёх дней, получая необходимое лечение, пока отёк не спадёт окончательно. Стационар третьей категории стоит шесть тысяч рублей за сутки, своими силами сотрудникам удалось собрать только 20 тысяч рублей. Неравнодушных псковичей просят о помощи.

Реквизиты можно найти на странице Юлии Матвеенко в социальной сети «ВКонтакте».