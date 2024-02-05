Кота из аэропорта Пскова забрали на передержку
Кота Василия, который жил в псковском аэропорту, из ветеринарной клиники, в которой он находился из-за болезни, забрали на домашнюю передержку для долечивания. Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники аэропорта.
«Василий благодарен всем псковичам и не только за финансовую поддержку, за участие, за доброту и искренность в желании помочь. От Василия и всех сотрудников аэропорта благодарим Псковское агентство информации за информационную поддержку и персонал ветеринарной клиники за профессионализм и внимание к нашему Василию», – рассказала Юлия Матвеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Всего на лечение кота неравнодушные жители собрали 34 тысячи 997 рублей 57 копеек, уточнила она.
В беседе с корреспондентом ПАИ Юлия Матвеенко поделилась, что после полного выздоровления кот вернётся в аэропорт.
Ранее сообщалось, что неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на лечение кота Василия, который находился в стационаре ветклиники в кислородной камере.
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