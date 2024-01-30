Псковичи собрали средства на лечение кота Василия

21:38, 30 января 2024, ПАИ

Неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на лечение кота Василия, ставшего символом псковского аэропорта, сообщают в социальных сетях сотрудники аэропорта.

«С вашей помощью мы собрали необходимую сумму и даже больше – 29 929 рублей. Предполагаем, что этого хватит, чтобы оплатить услуги клиники. Василию, безусловно, ещё предстоит долечивание в домашних условиях, и мы очень надеемся, что он справится. Ведь за него болеет огромное количество людей. Спасибо вам», – написала Юлия Матвеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, кот заболел. На данный момент он находится в стационаре ветклиники в кислородной камере и не может самостоятельно дышать из-за отёка.