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Общество

Псковичи собрали средства на лечение кота Василия

Неравнодушные псковичи собрали необходимые средства на лечение кота Василия, ставшего символом псковского аэропорта, сообщают в социальных сетях сотрудники аэропорта.

Псковичи собрали средства на лечение кота Василия. Фото со страницы Юлии Матвеенко в соцсети «ВКонтакте»

«С вашей помощью мы собрали необходимую сумму и даже больше – 29 929 рублей. Предполагаем, что этого хватит, чтобы оплатить услуги клиники. Василию, безусловно, ещё предстоит долечивание в домашних условиях, и мы очень надеемся, что он справится. Ведь за него болеет огромное количество людей. Спасибо вам», – написала Юлия Матвеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, кот заболел. На данный момент он находится в стационаре ветклиники в кислородной камере и не может самостоятельно дышать из-за отёка.

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