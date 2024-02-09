Директор аэропорта поблагодарил псковичей за помощь в лечении кота Василия

12:18, 09 февраля 2024, ПАИ

Псковичей, которые оказали помощь в лечении кота Василия, поблагодарил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас у Васи всё хорошо. Он сейчас проходит курс реабилитации. После курса реабилитации где-то через неделю снимут швы, и мы надеемся, что сможем его забрать», – отметил он.

Также директор аэропорта поблагодарил врачей, которые провели операцию, всех людей, которые оказали финансовую поддержку. Он отметил, что желающих помочь было очень много, как среди сотрудников, так и среди других псковичей.

Ранее сообщалось, что кота Василия, который жил в Псковском аэропорту, из ветеринарной клиники, в которой он находился из-за болезни, забрали на домашнюю передержку для долечивания.