Александр Голышев: Санкт-Петербург – духовная Мекка для псковичей

16:03, 15 февраля 2024, ПАИ

Санкт-Петербург является духовной Меккой для многих псковичей, заявил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве Пскова и Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербург – столица Северо-Запада России. Родной город для псковичей! Кто-то здесь учился, у кого родственники, у кого друзья, для кого-то – духовная Мекка: альма-матер, театры, музеи, концерты. У старшего поколения – воспоминания о Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда. Поэтому укрепление связей между нашими регионами всегда приятно и радостно псковичам», – отметил Александр Голышев.

Он подчеркнул, что место для подписания соглашения по развитию сотрудничества было выбрано не случайно. «Дедовичи – центр партизанского края в годы Великой Отечественной войны. В 2018 году району было присвоено почётное звание «Край партизанской славы». В историю партизанского движения страны посёлок вошёл как центр уникального партизанского края и места сбора и отправки обоза с продовольствием для осаждённого Ленинграда, известного как «хлебный обоз». Можно только догадываться, как голодающим партизанам оккупированной Псковщины удалось собрать 223 санные подводы с продовольствием. Как им удалось прорваться через две укрепленные линии обороны немцев: сначала ту, что фашисты создали вокруг партизанского края, затем главную, фронтовую?» – рассказал спикер.

Подписание соглашения было приурочено к открытию филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. «Очень редкий и важный пример увековечивания столичным музеем памяти о подвиге жителей небольшого, но героического посёлка. Победа ковалась всем народом! Память о подвиге советского народа-победителя должна только приумножаться, это историко-духовная основа нашей ментальности, патриотизма и ответственности перед страной. Слова «своих не бросаем» имеют большую историю, стали паролем и патриотическим лозунгом. Они требуют от нас быть достойными своей великой истории», – заключил культуролог.

Напомним, что 13 февраля было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Петербургом. В рамках этого соглашения Санкт-Петербург передал в Псков десять автобусов-сцепок.