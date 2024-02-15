Песков попросил СМИ не выдергивать из контекста его слова о сроках СВО

16:48, 15 февраля 2024, ПАИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции, пишет ТАСС.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», - отметил Песков в беседе с журналистами, комментируя то, что в некоторых публикациях его высказывание 14 февраля на тему продолжительности СВО было преподнесено как заявление о якобы затягивании сроков спецоперации.

Он отметил, что накануне его спросили об итогах СВО за почти два года ее проведения. «На что [мною] было отвечено, что военная операция продолжается и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано», - подчеркнул Песков, отметив, что какие-то СМИ могли «напортачить» с трактовкой, и поэтому важно ориентироваться на полное высказывание.