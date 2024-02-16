Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Новосокольников украл деньги у возлюбленной

Приговор по уголовному делу в отношении жителя Новосокольников за хищение чужого имущества вынес Новосокольнический районный суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Осенью 2023 года мужчина, находясь дома у своей возлюбленной, решил похитить деньги с её банковского счёта в связи с возникшими финансовыми трудностями. На протяжении нескольких дней он брал её телефон и в приложении банка оформлял кредиты, а деньги переводил на свои счета. Через некоторое время банк стал отклонять заявки на получение кредитов.

С банковских счетов возлюбленной мужчина похитил 8 600 рублей. В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а женщина пояснила, что ущерб возмещён в многократном размере, простила его и просила строго не наказывать.

Новосокольнический районный суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из зарплаты 5 % в доход государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

Заведующую детсадом в Пскове обвиняют в мошенничестве
16 февраля 2024

Пострадавшую в ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе перевели из реанимации в отделение
16 февраля 2024

Великолучанин получил 4,5 года колонии за сбыт наркотиков и кражу велосипеда
16 февраля 2024

Десять лет колонии и штраф получил великолучанин за выращивание конопли
16 февраля 2024

Более полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
16 февраля 2024

Охранник умер на работе в Пскове
16 февраля 2024

Росгвардейцы задержали в Порхове троих подозреваемых в краже кухонных принадлежностей
16 февраля 2024

Более полусотни видов продуктов пытался украсть пскович из гипермаркета

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...