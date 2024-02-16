Житель Новосокольников украл деньги у возлюбленной

14:45, 16 февраля 2024, ПАИ

Приговор по уголовному делу в отношении жителя Новосокольников за хищение чужого имущества вынес Новосокольнический районный суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Осенью 2023 года мужчина, находясь дома у своей возлюбленной, решил похитить деньги с её банковского счёта в связи с возникшими финансовыми трудностями. На протяжении нескольких дней он брал её телефон и в приложении банка оформлял кредиты, а деньги переводил на свои счета. Через некоторое время банк стал отклонять заявки на получение кредитов.

С банковских счетов возлюбленной мужчина похитил 8 600 рублей. В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а женщина пояснила, что ущерб возмещён в многократном размере, простила его и просила строго не наказывать.

Новосокольнический районный суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из зарплаты 5 % в доход государства.