Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках
Автомобиль BMW вылетел в кювет на улице Тимирязева у дома № 1 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель не справился с управлением автомобиля, в результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
От госпитализации водитель отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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