Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках

17:46, 16 февраля 2024, ПАИ

Автомобиль BMW вылетел в кювет на улице Тимирязева у дома № 1 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель не справился с управлением автомобиля, в результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

От госпитализации водитель отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.