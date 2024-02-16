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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках

Автомобиль BMW вылетел в кювет на улице Тимирязева у дома № 1 в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках. Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водитель не справился с управлением автомобиля, в результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

От госпитализации водитель отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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