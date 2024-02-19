«Ванька с трудоднями»: в Сети появился тест по псковским поговоркам

17:26, 19 февраля 2024, ПАИ

Тест на основе фразеологизмов «Какая псковская поговорка – про тебя?» создали сотрудники псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва. Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Данный тест основан на «Словаре псковских пословиц и поговорок». По словам создателей, он в шутливой форме подражает тесту личности. «Все результаты шуточны, все совпадения случайны», – отметили они.

Из этого теста можно узнать психотип с точки зрения народной психологии. Чтобы выяснить, как бы вас называли в псковской глубинке в давние времена, нужно ответить на шесть вопросов. Так, результат может показать «Ваньку с трудоднями» (очень целеустремлённого и предприимчивого человека, как говорили в Серёдке) или человека «со сбабунем» (творческая личность по-себежски).

Пройти тест можно по ссылке https://onlinetestpad.com/dlhmiebt3cwze.

Ранее сообщалось, что реконструкция бывшего псковского кинотеатра «Октябрь», куда переедет краеведческая библиотека имени Василёва, завершена на 95%.