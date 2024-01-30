Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершена на 95%
Реконструкция бывшего псковского кинотеатра «Октябрь», куда переедет краеведческая библиотека имени Василёва, завершена на 95%. 30 января здесь побывал и оценил ход работ губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.
Рабочим ещё предстоит доделать вентиляционные системы и завершить внутренние отделочные работы. В течение нескольких месяцев ожидаются поставки мебели и оборудования.
Завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируется к Дню города. В нём будет три уровня: цокольный, первый и второй этажи. Появится выставочное пространство с мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики. Основной их темой станут псковские храмы и фрески. Также будет устроен лекционный зал и большой зал на 80 человек, в том числе для кинопоказов. На первом этаже, где ранее находились кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки.
В вестибюле уже смонтирован лифт, с помощью которого можно будет попасть на второй этаж.
Ранее сообщалось, что после переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг.
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