Реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершена на 95%

16:02, 30 января 2024, ПАИ

Реконструкция бывшего псковского кинотеатра «Октябрь», куда переедет краеведческая библиотека имени Василёва, завершена на 95%. 30 января здесь побывал и оценил ход работ губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Рабочим ещё предстоит доделать вентиляционные системы и завершить внутренние отделочные работы. В течение нескольких месяцев ожидаются поставки мебели и оборудования.

Завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируется к Дню города. В нём будет три уровня: цокольный, первый и второй этажи. Появится выставочное пространство с мультимедийным оборудованием, на котором будут демонстрироваться тематические ролики. Основной их темой станут псковские храмы и фрески. Также будет устроен лекционный зал и большой зал на 80 человек, в том числе для кинопоказов. На первом этаже, где ранее находились кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки.

В вестибюле уже смонтирован лифт, с помощью которого можно будет попасть на второй этаж.

Ранее сообщалось, что после переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг.