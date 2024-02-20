Куницы в Псковской области атаковали пасеку пчеловода

17:30, 20 февраля 2024, ПАИ

Лакомки-куницы досаждают пчеловоду Любови Колесниковой из деревни Сидорово Куньинского района в Псковской области, пишет газета «Пламя».

«Куница – это ловкий и смелый хищник, который питается мелкими грызунами, земноводныии, ягодами и орехами. А ещё он обожает мёд!» – написали в издании.

Куницы часто совершают набеги на пасеки. В этом убедилась Любовь Колесникова из деревни Сидорово. Куница разорила у неё два пчелиных домика, но убежать не смогла – попалась в котоловку, которую установила пчеловод.

Лакомку пожалели и решили выпустить подальше от пасеки – за Новосокольниками. «Однако на этом приключения не закончились. На пасеку пришла подруга депортированной куницы. Её выдворили в Сенчитский бор под Великими Луками», – прокомментировала Любовь Колесникова.