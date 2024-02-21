Главное управление МЧС России по Псковской области проинформировало о смене адреса
В Главном управлении МЧС России по Псковской области изменился адрес в связи с переездом в новое здание. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Адрес ГУ МЧС России по Псковской области: 180019, Псков, улица Инженерная, 94. Он является юридическим и почтовым.
Ранее сообщалось об изменении номера телефона в ведомстве.
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