Главное управление МЧС России по Псковской области проинформировало о смене адреса

10:37, 21 февраля 2024, ПАИ

В Главном управлении МЧС России по Псковской области изменился адрес в связи с переездом в новое здание. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Адрес ГУ МЧС России по Псковской области: 180019, Псков, улица Инженерная, 94. Он является юридическим и почтовым.

Ранее сообщалось об изменении номера телефона в ведомстве.