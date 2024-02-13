Главное управление МЧС России по Псковской области изменило номер телефона

21:13, 13 февраля 2024, ПАИ

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области изменила номер телефона, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Теперь связаться с управлением можно по телефону 79-55-11 или по электронной почте mchs-pskov@yandex.ru.