Главное управление МЧС России по Псковской области изменило номер телефона
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области изменила номер телефона, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Теперь связаться с управлением можно по телефону 79-55-11 или по электронной почте mchs-pskov@yandex.ru.
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