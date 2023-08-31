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Общество

Специалисты МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание

В рамках рабочего визита в Псковскую область глава МЧС России генерал-лейтенант Александр Куренков и губернатор Михаил Ведерников осмотрели новое здание Главного территориального управления и ознакомились с условиями работы личного состава.

  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Строительство началось в марте 2021 года в историческом районе Запсковье на улице Инженерной. Проект реализован за счет средств федерального бюджета при активной поддержке регионального правительства. На шести этажах современного сооружения площадью почти три тысячи квадратных метров разместились основные подразделения псковского главка на 140 рабочих мест, включая оборудованный ситуационный зал Центра управления в кризисных ситуациях.

  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области готовятся к переезду в новое здание
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин показал специализированные помещения и рассказал, как будет организована работа в обновленных условиях.

«Возможности нового административного комплекса позволят более квалифицированно решать все задачи по прогнозированию и профилактике чрезвычайных ситуаций, обеспечат оперативное реагирование на различные происшествия и угрозы. Бесспорные преимущества для работы обеспечит современное техническое оснащение здания. Благодарен за поддержку в реализации проекта губернатору Михаилу Ведерникову», – сказал министр ЧС Александр Куренков.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Михаил Ведерников наградили сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области государственными, ведомственными и региональными наградами. Также сегодня, 31 августа, в Пскове открылись классы пожарной охраны на базе гимназии № 29.

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