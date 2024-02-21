В псковском облизбиркоме рассказали о средствах видеонаблюдения на выборах президента РФ

15:56, 21 февраля 2024, ПАИ

О средствах видеонаблюдения за ходом голосования на выборах президента России рассказал во время совещания с представителями региональных отделений политических партий заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Он отметил, что на территории региона видеонаблюдение будет организовано на 217 избирательных участках. В частности, в Пскове на 80% избирательных участков будет организовано видеонаблюдение. В Великих Луках только в одном избирательном участке будет организована видеорегистрация, во всех остальных – также видеонаблюдение.

«Где нет видеонаблюдения, там будет обеспечена видеорегистрация. Самый основной принцип видеорегистрации и видеонаблюдения – наблюдение за местами хранения бюллетеней, которые находятся на избирательных участках круглосуточно», – пояснил Сергей Кулаков.

Всего в регионе 323 избирательных участка будут оснащенны видеорегистрацией. Кроме того, она будет организована во всех территориальных избирательных комиссиях.

Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» рассказал о ходе избирательной кампании по выборам президента России на территории региона.