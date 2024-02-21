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Политика

В псковском облизбиркоме рассказали о средствах видеонаблюдения на выборах президента РФ

О средствах видеонаблюдения за ходом голосования на выборах президента России рассказал во время совещания с представителями региональных отделений политических партий заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В псковском облизбиркоме рассказали о средствах видеонаблюдения на выборах президента РФ. Фото: ПАИ

Он отметил, что на территории региона видеонаблюдение будет организовано на 217 избирательных участках. В частности, в Пскове на 80% избирательных участков будет организовано видеонаблюдение. В Великих Луках только в одном избирательном участке будет организована видеорегистрация, во всех остальных – также видеонаблюдение.

«Где нет видеонаблюдения, там будет обеспечена видеорегистрация. Самый основной принцип видеорегистрации и видеонаблюдения – наблюдение за местами хранения бюллетеней, которые находятся на избирательных участках круглосуточно», – пояснил Сергей Кулаков.

Всего в регионе 323 избирательных участка будут оснащенны видеорегистрацией. Кроме того, она будет организована во всех территориальных избирательных комиссиях.

Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» рассказал о ходе избирательной кампании по выборам президента России на территории региона.

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