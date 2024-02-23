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Общество

Региональное отделение РВИО собирается создать фильмы о Матвее Кузьмине и Владимире Котлинском

Снять фильмы о псковском Сусанине Матвее Кузьмине и о герое «атаки мертвецов» Владимире Котлинском собирается создать Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества в 2024 году. Об этом заявил руководитель отделения РВИО, депутат Госдумы Александр Борисов.

«Главным направлением деятельности регионального отделения в этом году является подготовка к проведению празднования в Псковской области 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза А. М. Матросова, а также 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. И мы хотим перенастроить работу регионального отделения – расширить границы нашей деятельности на муниципалитеты», - сказал Борисов на пресс-конференции в пятницу, 23 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Он напомнил, что РВИО восстановило активность отделения в Великих Луках, которое «было создано несколько лет назад, но в последнее время, в силу разных причин, особой активности не проявляло».

«Только Великими Луками география нашей деятельности не ограничивается: вчера был дан старт автопробегу Локня - Чернушки, посвященного подвигу Александра Матросова. В нем приняло участие порядка 150 человек. За счет нашей поддержке на месте гибели героя в деревне Чернушки установят информационные стенды», - сообщил Александр Борисов.

«Особое внимание хотим уделить теме восстановления исторической справедливости: добиться присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно) 18-летней партизанке Насте Дроздовой. Она повторила подвиг Ивана Сусанина. Девушка повела карателей в противоположную от партизанского штаба сторону, завела их в топкое болото. Фашисты расстреляли Настю и всю семью Дроздовых. Еще мы планируем создать документальный фильм про другого псковского Сусанина – Матвея Кузьмина и именитого героя "атаки мертвецов" – Владимира Котлинского», - рассказал о планах отделения РВИО Александр Борисов.

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