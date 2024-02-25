Псковичка стала чемпионкой России по лёгкой атлетике и установила новый личный рекорд

15:51, 25 февраля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике и установила новый личный рекорд. Соревнования проходят в Москве с 23 по 25 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Наталья Спиридонова выиграла соревнования, взяв высоту 1,95 метра. Эту планку смогла преодолеть только псковичка.

Затем спортсменка установила планку на высоту 1,97 метра и смогла справиться с ней со второй попытки. Этот результат стал личным рекордом псковички. Затем спортсменка установила планку на высоте два метра и справилась с ней со второй попытки.

«1,95 метра предполагали, но 1,97 метра по прыжку видела, что может взять. Но что мы появимся в клубе «два метра», это особый престиж», – рассказала корреспонденту ПАИ тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

На данный момент всего две действующие российсские спортсменки брали такую высоту, уточнила тренер. «Это Мария Ласицкене и мы. Ещё белорусская спортсменка Карина Демидик имеет в своём активе такой результат», – сказала она.

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