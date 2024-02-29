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Радиостанция "Серебряный дождь"

О традиционных праздниках центра народного творчества рассказали псковичам

Псковский областной центр народного творчества из года в год организовывает мероприятия, которые уже стали традиционными для Псковской области. Об этом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала исполняющая обязанности директора центра Наталья Белова.

«У нас много направлений и, конечно же, есть фестивали, которые уже традиционно сложились, такие, как фестиваль имени Ольги Федосеевны Сергеевой и Бориса Сергеевича Трояновского. У нас 2023 год прошёл под эгидой 140-летия этого виртуоза-балалаечника», – отметила гостья радиоэфира.

Наталья Белова рассказала, что центр организовывает мероприятия военно-патриотического направления. Так, 18 апреля, в день Воинской Славы России, у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха проходит торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов. Кроме того, учреждение организовывает региональную акцию «Воинский подвиг глазами детей», в рамках которой проходит митинг и возложение цветов на мемориалах, тематический мастер-класс и военно-спортивные состязания.

Также весной в Пскове проходит «Масленичный разгуляй», во время которого гостей народные забавы, интерактивные программы, мастер-классы, частушки и масленичные хороводы.

«В этом году у нас отмечается 100-летие Александра Матвеевича Матросова. Мы знали, что 2024-й год – год 100-летия Героя Советского Союза, поэтому не могли обойти эту дату стороной. Вместе с комитетом по культуре и администрацией города Великие Луки у нас был запланирован областной фестиваль патриотического творчества», – рассказала Наталья Белова.

В мае Псковский областной центр народного творчества организовывает детский хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, в июле – фестиваль «Соловьиная ночь». ​

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