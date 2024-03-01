В Псковской области в этом году пройдут ралли «Псков», «900 озер», «Пушкинские Горы» и «Голубые озера»

10:09, 01 марта 2024, ПАИ

В Псковской области с 24 апреля по 13 октября пройдут заезды всероссийских, международных и региональных соревнований по ралли, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В конце апреля в Пустошкинском и Себежском районах пройдет ралли «Голубые озера - 2024» - 7-й этап Кубка России по ралли, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского». В мае запланировано ралли «Псков - 2024», куда войдут третий этап чемпионата России по ралли, второй этап Кубка Содружества по ралли.

Ралли «900 озер» на территории Себежского района, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов состоится в июле. Пилоты будут сражаться в рамках девятого этапа Кубка России по ралли и третьего этапа Кубка Содружества по ралли.

Ралли «Пушкинские Горы - 2024» в октябре станет финальным этапом как Кубка России, так и Кубка Содружества.

Возглавил оргкомитет по подготовке к ралли вице-губернатор Александр Серавин.