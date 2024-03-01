Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Псковской области в этом году пройдут ралли «Псков», «900 озер», «Пушкинские Горы» и «Голубые озера»

В Псковской области с 24 апреля по 13 октября пройдут заезды всероссийских, международных и региональных соревнований по ралли, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

В конце апреля в Пустошкинском и Себежском районах пройдет ралли «Голубые озера - 2024» - 7-й этап Кубка России по ралли, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского». В мае запланировано ралли «Псков - 2024», куда войдут третий этап чемпионата России по ралли, второй этап Кубка Содружества по ралли.

Ралли «900 озер» на территории Себежского района, Красногородского и Опочецкого муниципальных округов состоится в июле. Пилоты будут сражаться в рамках девятого этапа Кубка России по ралли и третьего этапа Кубка Содружества по ралли.

Ралли «Пушкинские Горы - 2024» в октябре станет финальным этапом как Кубка России, так и Кубка Содружества.

Возглавил оргкомитет по подготовке к ралли вице-губернатор Александр Серавин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2024

Пскович проведёт судейский семинар по баскетболу в Великом Новгороде
01 марта 2024

В Псковской области в этом году пройдут ралли «Псков», «900 озер», «Пушкинские Горы» и «Голубые озера»
29 февраля 2024

Офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд»
29 февраля 2024

Псковички стали призёрами фестивалей по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
29 февраля 2024

В Ледовом дворце Пскова устроят бесплатное катание для молодёжи
29 февраля 2024

Псковские фехтовальщики приняли участие в тренировочных сборах в подмосковном центре Ильгара Мамедова
29 февраля 2024

Два великолукских студента принимают участие во Всероссийской зимней Универсиаде по биатлону
29 февраля 2024

Чемпионат Псковской области по футзалу стартует 23 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...