О военном медике из зоны СВО рассказал Михаил Ведерников

19:01, 03 марта 2024, ПАИ

О военном медике из зоны СВО рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Артём – военный медик, на передовой оказывает помощь раненым и эвакуирует с поля боя. Он спас жизни десяткам, если не сотням наших бойцов, получил ранение и медаль «За Отвагу». На одной из задач он услышал по рации запрос – как быть, если на позициях пахнет хлором. Оказалось, противник применил запрещённые хлорпикриновые шашки. Артём по рации сориентировал бойцов и благодаря их правильным действиям никто из наших не пострадал», – написал глава региона.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о бойцах Никите Кухаренко, Антонии Перевертайло, Руслане Русских, Андрее Циркунове, Александре Лемшине и других.