Правительство РФ выделило дополнительные 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

19:31, 03 марта 2024, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить из резервного фонда правительства более 30 млн рублей на единовременные выплаты матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, сообщает «Интерфакс».

Матери-героини получат 1 млн рублей. Родители, награждённые орденом «Родительская слава», – 500 тысяч рублей, а награждённые медалью этого ордена – 200 тысяч рублей.

По указу президента России Владимира Путина звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей. Медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.

Ранее глава государства заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой для России. Он также предложил продлить семейную ипотеку и программу материнского капитала до 2030 года.

Также отмечалось, что в Псковской области расширили возможности использования регионального маткапитала.