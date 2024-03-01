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Общество

Две тысячи псковичек получили пособие по беременности и родам

1 904 жительницам региона отделение СФР по Псковской области перечислило пособие по беременности и родам за 12 месяцев. Всего на эти цели направили 249 миллионов рублей, сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда.

«Пособие полагается работающим женщинам, родившим малыша или усыновившим его до трех месяцев. Для его выплаты женщина должна подать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам своему работодателю, а он в свою очередь предоставит необходимые сведения в СФР. При поступлении полных и достоверных сведений, необходимых для назначения пособия, средства будут перечислены фондом в течение 10 рабочих дней», – отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Размер пособия зависит от заработка женщины, а также от сложности родов. Выплата назначается за 70 дней до родов и 70 дней после. Если при родах возникли осложнения или беременность была многоплодной, то срок отпуска увеличивается (например, при многоплодной беременности считают 194 дня).

Минимальный и максимальный размеры пособия с 1 января в 2024 года составляют: нормальные роды (140 дней), минимальный размер – 88 565 рублей, максимальный – 565 562 рубля; осложненные роды (одноплодная беременность), 156 дней, минимальный размер – 98 687 рублей, максимальный – 630 197 рублей; осложненные роды (многоплодная беременность), 194 дня, минимальный размер – 122 726 рублей, максимальный – 783 707 рублей.

Вся сумма пособия выплачивается женщине разово за весь период отпуска.

Неработающая мама также может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в региональном офисе МФЦ или через портал госуслуг.

Все вопросы, касающиеся назначения и выплаты пособия по беременности и родам, можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области в центре дистанционного обслуживания отделения СФР по Псковской области по телефону – 8 800 200 00 98 или в официальных группах отделения в ВК – https://vk.com/sfr.pskovskayaoblast, ОК – https://ok.ru/sfr.pskovskayaoblast.

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