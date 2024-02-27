Возможности использования регионального материнского капитала расширили в Псковской области

11:48, 27 февраля 2024, ПАИ

В закон «О региональном материнском капитале» внесены изменения, расширяющие направления использования средств регионального материнского капитала до достижения ребенком возраста трёх лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Теперь использовать средства РМК на улучшение жилищных условий можно в любое время со дня рождения третьего и каждого последующего ребенка. До сих пор нормы давали такое право многодетной матери только по достижении ребёнком трёхлетнего возраста.

В областном бюджете 2024 года на выплату регионального материнского капитала предусмотрено 113 млн рублей. Расширение возможностей использования маткапитала может повлечь дополнительные бюджетные расходы – максимальная сумма, по расчётам, может составить 86 млн рублей.

За время действия закона «О региональном материнском капитале» выдано 12 456 сертификатов, реализовано – 8 921, в том числе частично. В 2023 году было профинансировано 4 050 заявлений о распоряжении средствами регионального материнского капитала, в том числе 223 – на улучшение жилищных условий.

Кроме того, в целях единообразия с федеральным законодательством в областной закон «О региональном материнском капитале» внесён ещё ряд поправок. Так, с 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только в том случае, если у граждан РФ родится ребенок, получивший российское гражданство исключительно по рождению. Это правило касается также усыновлённых детей. В случае если в семье уже имеются дети, которые не были по рождению гражданами РФ, то в дальнейшем они не будут учитываться при выдаче маткапитала в связи с рождением последующих детей-россиян. Исключение предусмотрено для граждан РФ, постоянно проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.