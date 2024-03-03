О ещё одном герое СВО рассказал псковский губернатор

21:45, 03 марта 2024, ПАИ

О ещё одном герое СВО, военнослужащем 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии прапорщике Василии Рябечкове рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Военнослужащий участвует в спецоперации с самых первых дней. Награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За боевые отличия».

«На одном из направлений была задача провести разведку с форсированием водной преграды для дальнейшего движения войск. В процессе завязался бой. Оказывал помощь в эвакуации раненых на противоположный берег, на свой, скажем так. За это командование посчитало нужным меня наградить», – рассказал Василий Рябечков.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о бойцах Никите Кухаренко, Антонии Перевертайло, Руслане Русских, Андрее Циркунове, Александре Лемшине и других.