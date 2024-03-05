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Экономика

Более миллиарда рублей составил оборот учреждений профсоюзов Псковской области по итогам 2023 года

Более миллиарда рублей составил оборот учреждений профсоюзов Псковской области по итогам 2023 года, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Более миллиарда рублей составил оборот учреждений профсоюзов Псковской области по итогам 2023 года. Фото: ПАИ

«Мы постоянно стараемся обновляться, ежегодно участвуем в международных, межрегиональных выставках, где презентуем наши объекты размещения. Мы проводим ремонтно-строительные работы, обучаем и занимаемся переподготовкой медицинского персонала, вводим профессиональные стандарты, участвуем в грантовых направлениях. В прошлом году мы выиграли грант на строительство десяти двухэтажных комфортабельных, модульных коттеджей, они появятся на турбазе «Алоль» в Пустошкинском районе к июлю 2024 года», – рассказал Игорь Иванов.

Санатории «Хилово», «Черёха», «Голубые озёра» сейчас тоже активно развиваются. Ежегодно их посещает более двух тысяч членов профсоюзов – это много, но к общей цифре этот процент небольшой, отметил спикер.

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