Более миллиарда рублей составил оборот учреждений профсоюзов Псковской области по итогам 2023 года

11:24, 05 марта 2024, ПАИ

Более миллиарда рублей составил оборот учреждений профсоюзов Псковской области по итогам 2023 года, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы постоянно стараемся обновляться, ежегодно участвуем в международных, межрегиональных выставках, где презентуем наши объекты размещения. Мы проводим ремонтно-строительные работы, обучаем и занимаемся переподготовкой медицинского персонала, вводим профессиональные стандарты, участвуем в грантовых направлениях. В прошлом году мы выиграли грант на строительство десяти двухэтажных комфортабельных, модульных коттеджей, они появятся на турбазе «Алоль» в Пустошкинском районе к июлю 2024 года», – рассказал Игорь Иванов.

Санатории «Хилово», «Черёха», «Голубые озёра» сейчас тоже активно развиваются. Ежегодно их посещает более двух тысяч членов профсоюзов – это много, но к общей цифре этот процент небольшой, отметил спикер.