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Культура

Международную арт-резиденцию для молодых музыкантов могут провести в Пскове

Международная арт-резиденция для молодых музыкантов может вновь пройти в Пскове в этом году. Планами на новый летний сезон поделилась директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Международную арт-резиденцию для молодых музыкантов могут провести в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Это наши планы, мечты. Мы пока не знаем результаты гранта, но есть задумка провести летом очередную международную арт-резиденцию с участием молодых музыкантов, учащихся в консерватории», – рассказала Марина Николаева.

В прошлом году в Псковской области состоялась международная арт-резиденция «Золотой петушок», которая объединила 70 молодых музыкантов из России и Белоруссии. В этом году географию проекта планируют расширить, уточнила гостья радиоэфира.

«Хотим также пригласить музыкантов из Казахстана, Узбекистана, возможно из Сербии, из Китая. С Китаем у нас уже был опыт работы с консерваторией: они приезжали к нам в январе», – рассказала Марина Николаева.

Участниками арт-резиденции в прошлом году стали студенты музыкальных училищ и колледжей имени Н. А. Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга и Могилёва, а также Минского музыкального училища имени М. И. Глинки. Молодые музыканты провели в Псковской области неделю, совместно занимаясь музыкой и помогая в благоустройстве усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любенск, где была создана последняя опера великого композитора.

Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова дал своё первое выступление в Плюссе. Затем выступление оркестра состоялось на фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Также молодёжный симфонический оркестр выступил в Могилёве.

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