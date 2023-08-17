Международный молодёжный симфонический оркестр выступит сегодня в Плюссе

16:29, 17 августа 2023, ПАИ

Международный молодёжный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова даст своё первое выступление в Плюссе. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Идею создания международной арт-резиденции «Золотой петушок» для молодых музыкантов из России и Белоруссии реализовал Псковский областной колледж искусств. Проект получил грантовую поддержку президента России.

Художественный руководитель проекта Алексей Репников отметил, что с участниками международного молодёжного симфонического оркестра занимались профессиональные педагоги, а также для них организовали культурную программу: тренинги, экскурсии, уроки брейк-данса. «Каждый день у ребят было по пять-шесть часов репетиций», – подчеркнул дирижёр.

Мероприятие пройдёт в районном Доме культуры сегодня в 18:00. Для всех желающих из села Ляды и посёлка Заплюсье будет организован подвоз к месту проведения.

Напомним, что международный симфонический оркестр также выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове.