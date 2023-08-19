Тысячи псковичей посетили фестиваль «Музыка на воде» в Пскове

21:52, 19 августа 2023, ПАИ

Второй день фестиваля под открытым небом «Музыка на воде» состоялся в псковском дендропарке сегодня, 19 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня слушатели погрузились в мир сказочной русской классики. Звучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. Глинки, сюиты «Шехеразада» и «Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова, отдельные страницы «Картинок с выставки» М. Мусоргского. Исполнители – Международный молодёжный оркестр имени Н. Римского-Корсакова (художественный руководитель и дирижёр – Алексей Репников) и солисты Мариинского театра.

Напомним, что первый день фестиваля прошёл вчера, 18 августа. Для гостей прозвучали оперные композиции итальянского музыканта Джузеппе Верди в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и Международного молодёжного оркестра имени Н. Римского-Корсакова.

Фоторепортаж ПАИ из псковского дендропарка смотрите здесь.