Собаку и автомобиль спасли от огня в Порховском районе

16:08, 11 марта 2024, ПАИ

Проезжающий мимо очевидец и соседи спасли собаку и автомобиль в деревне Демянка Порховского района. Там загорелся жилой дом, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

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По предварительным данным, на момент пожара хозяева находились в лесу, а дети – в школе. Проезжающий мимо очевидец заметил возгорание. Вместе с соседями он отпустил с цепи собаку, а затем отогнал автомобиль до прибытия пожарных подразделений.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.