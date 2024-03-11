Собаку и автомобиль спасли от огня в Порховском районе
Проезжающий мимо очевидец и соседи спасли собаку и автомобиль в деревне Демянка Порховского района. Там загорелся жилой дом, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, на момент пожара хозяева находились в лесу, а дети – в школе. Проезжающий мимо очевидец заметил возгорание. Вместе с соседями он отпустил с цепи собаку, а затем отогнал автомобиль до прибытия пожарных подразделений.
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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