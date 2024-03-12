Белорусский Belgee набирает популярность в России

09:50, 12 марта 2024, ПАИ

Белорусский автобренд Belgee в первый раз попал в топ-10 самых популярных машин на российском авторынке, сообщают эксперты агентства «Автостат».

С 4 по 10 марта в России продали 541 новый автомобиль бренда Belgee, что позволило ему занять девятое место в рейтинге. Belgee смог обойти китайский бренд Tank, который продал 477 машин за неделю.

На первом месте по итогам недели оказалась российская Lada (за неделю в России продали 7 372 автомобиля), на втором – Haval (3064), на третьем – Geely (2 967).

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 77,3 % и составили 80,2 тысячи машин.

Кроме того, сообщалось, что российский рынок подержанных автомобилей в прошлом году вырос на 17 %.