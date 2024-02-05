В России продажи новых легковых автомобилей выросли на 77%

22:42, 05 февраля 2024, ПАИ

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 77,3 % и составили 80,2 тысячи авто, сообщает ТАСС со ссылкой на «Автостат».

По данным аналитического агентства, лидером рынка в прошлом месяце стала отечественная марка Lada, продажи которой выросли на 26,4 % и составили 22,3 тысячи автомобилей. На втором месте расположился китайский бренд Haval с результатом 9,6 тысячи автомобилей (рост в 2,3 раза). Тройку лидеров замыкает марка Geely, продажи которой выросли в 2,6 раза и составили девять тысяч машин.

В рейтинг также вошли бренды Chery, Changan, Exeed, Omoda, Lixiang, Tank и Kia.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России продажи легковых автомобилей выросли на 69 %. Всего было продано 1,06 млн машин. В то же время отмечалось, что цены на автозапчасти увеличились более чем на 7 %.

Кроме того, сообщалось, что российский рынок подержанных автомобилей в прошлом году вырос на 17 %.