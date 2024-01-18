На 17% вырос российский рынок подержанных автомобилей в 2023 году

09:33, 18 января 2024, ПАИ

На 17% вырос российский авторынок подержанных машин в 2023 году, следует из данных агентства «Автостат».

За прошедший год россияне купили 5,7 млн автомобилей с пробегом. Это на 17% больше, чем в 2022 году, но на 5% ниже в сравнении с данными за 2021 год.

При этом максимальный объем рынка подержанных автомобилей был зафиксирован в 2014 году. Тогда россияне купили 6,1 млн машин с пробегом.

Самой востребованной маркой в минувшем году оказалась LADA. На ее долю пришлось 22,1% – 1,26 млн экземпляров.

Почти вдвое меньше в 2023 году было куплено б/у автомобилей Toyota – 670,4 тысячи экземпляров (11,8%). По 5% от проданных подержанных машин составили Kia – 319 тысяч штук, Hyundai – 315,1 тысячи штук, а также Nissan – 296,8 тысячи штук.