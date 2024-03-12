Росгвардейцы поймали псковича на краже алкоголя

09:59, 12 марта 2024, ПАИ

Подозреваемого в краже псковича задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

11 марта около 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы приехали на место и задержали 32-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 15 единиц оружия и 27 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 4 по 10 марта.