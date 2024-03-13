Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове
Открытое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона проходит сегодня, 13 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
Участниками встречи являются члены общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, члены Общественной палаты региона и волонтёры Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения).
«Вы знаете, что совет Общественной палаты обсудил и предложил план общественного штаба. Хочу отметить, что штаб не прекращал свою работу начиная с сентябрьских выборов. Сейчас работа будет углублена и расширена», – отметила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.
Последними важными мероприятиями штаба стали подготовка наблюдателей, оформление документов для них и организация работы центра видеонаблюдения, подчеркнула она. «Мы должны определить то, что от нас зависит, чтобы наша работа шла чётко», – сказала Наталья Горбачёва.
По её словам, центр видеонаблюдения во время выборов посетят гости, в том числе и иностранные. Работа центра будет стартовать с исполнения гимна, подчеркнула она.
«Я думаю, что у нас работа будет напряжённая, но важная. Мы будем работать, как умеем, хорошо!» – сказала Наталья Горбачёва.
В общественном штабе также организуют телефон горячей линии: 72-16-10.
Вместе с наблюдателями в центре общественного видеонаблюдения будут работать сотрудники избирательной комиссии Псковской области и полиции.
Центр видеонаблюдения будет находиться в Пскове на улице Советской, 15, в зале Псковского областного дома профсоюзов на втором этаже.
11 марта сообщалось, что видеостену для наблюдения за выборами начали монтировать в Пскове.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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