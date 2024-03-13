Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове

Открытое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона проходит сегодня, 13 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Участниками встречи являются члены общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, члены Общественной палаты региона и волонтёры Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения).

«Вы знаете, что совет Общественной палаты обсудил и предложил план общественного штаба. Хочу отметить, что штаб не прекращал свою работу начиная с сентябрьских выборов. Сейчас работа будет углублена и расширена», – отметила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

Последними важными мероприятиями штаба стали подготовка наблюдателей, оформление документов для них и организация работы центра видеонаблюдения, подчеркнула она. «Мы должны определить то, что от нас зависит, чтобы наша работа шла чётко», – сказала Наталья Горбачёва.

По её словам, центр видеонаблюдения во время выборов посетят гости, в том числе и иностранные. Работа центра будет стартовать с исполнения гимна, подчеркнула она.

«Я думаю, что у нас работа будет напряжённая, но важная. Мы будем работать, как умеем, хорошо!» – сказала Наталья Горбачёва.

В общественном штабе также организуют телефон горячей линии: 72-16-10.

Вместе с наблюдателями в центре общественного видеонаблюдения будут работать сотрудники избирательной комиссии Псковской области и полиции.

Центр видеонаблюдения будет находиться в Пскове на улице Советской, 15, в зале Псковского областного дома профсоюзов на втором этаже.

11 марта сообщалось, что видеостену для наблюдения за выборами начали монтировать в Пскове.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

 

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

 

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2024

Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове
13 марта 2024

Псковские росгвардейцы обеспечат общественную безопасность на выборах
13 марта 2024

Сторонники государственного курса в Пскове выступили за единство народа
12 марта 2024

Александр Котов: У действующего состава Молодёжного парламента есть потенциал для работы
12 марта 2024

Александр Котов поставил под сомнение наличие демократии в странах Балтии
12 марта 2024

Сэкономленные от выплаты долгов деньги Александр Котов считает необходимым потратить на инфраструктуру ЖКХ
12 марта 2024

Интерес к ДЭГ в Псковской области объяснил Александр Котов
12 марта 2024

На необходимость подготовки участников предвыборных дебатов обратил внимание Александр Котов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...