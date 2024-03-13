Заседание общественного штаба по наблюдению за выборами проходит в Пскове

16:50, 13 марта 2024, ПАИ

Открытое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона проходит сегодня, 13 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Участниками встречи являются члены общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате Псковской области, члены Общественной палаты региона и волонтёры Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения).

«Вы знаете, что совет Общественной палаты обсудил и предложил план общественного штаба. Хочу отметить, что штаб не прекращал свою работу начиная с сентябрьских выборов. Сейчас работа будет углублена и расширена», – отметила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

Последними важными мероприятиями штаба стали подготовка наблюдателей, оформление документов для них и организация работы центра видеонаблюдения, подчеркнула она. «Мы должны определить то, что от нас зависит, чтобы наша работа шла чётко», – сказала Наталья Горбачёва.

По её словам, центр видеонаблюдения во время выборов посетят гости, в том числе и иностранные. Работа центра будет стартовать с исполнения гимна, подчеркнула она.

«Я думаю, что у нас работа будет напряжённая, но важная. Мы будем работать, как умеем, хорошо!» – сказала Наталья Горбачёва.

В общественном штабе также организуют телефон горячей линии: 72-16-10.

Вместе с наблюдателями в центре общественного видеонаблюдения будут работать сотрудники избирательной комиссии Псковской области и полиции.

Центр видеонаблюдения будет находиться в Пскове на улице Советской, 15, в зале Псковского областного дома профсоюзов на втором этаже.

11 марта сообщалось, что видеостену для наблюдения за выборами начали монтировать в Пскове.