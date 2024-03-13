Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди сотрудников МЧС

18:05, 13 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата ГУ МЧС России по Псковской области по настольному теннису. Соревнования прошли в спорткомплексе «Олимп», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В мужском зачёте среди спортсменов от 18 до 40 лет первое место занял Артём Дмитриев из команды первого пожарно-спасательного отряда. Серебряным призёром стал Андрей Полотенко из главного контрольного управления Псковской области «Управление по обеспечению деятельности в чрезвычайных ситуациях». Замкнул тройку лидеров Александр Митин из второго пожарно-спасательного отряда.

Среди мужчин старше 40 лет золото взял Александр Другов из команды главного управления. Призёрами стали Вячеслав Смородин и Александр Бабаев из команды второго пожарно-спасательного отряда.

В женском зачёте лучшей стала участница команды первого пожарно-спасательного отряда Татьяна Ефремова. Второе место досталось Ульяне Михайловой из главного управления. Замкнула тройку лидеров спортсменка команды ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности в чрезвычайных ситуациях» Мария Макарова.

Также индивидуальную награду за спортивное долголетие вручили Сергею Павлову из главного управления.

В командном зачёте лучшими стали сотрудники первого пожарно-спасательного отряда. Призовые места достались командам второго пожарно-спасательного отряда и подразделениям главного управления.

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