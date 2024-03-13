Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди сотрудников МЧС

Подведены итоги чемпионата ГУ МЧС России по Псковской области по настольному теннису. Соревнования прошли в спорткомплексе «Олимп», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди сотрудников МЧС. Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В мужском зачёте среди спортсменов от 18 до 40 лет первое место занял Артём Дмитриев из команды первого пожарно-спасательного отряда. Серебряным призёром стал Андрей Полотенко из главного контрольного управления Псковской области «Управление по обеспечению деятельности в чрезвычайных ситуациях». Замкнул тройку лидеров Александр Митин из второго пожарно-спасательного отряда.

В мужском зачёте среди спортсменов от 18 до 40 лет первое место занял Артём Дмитриев

Среди мужчин старше 40 лет золото взял Александр Другов из команды главного управления. Призёрами стали Вячеслав Смородин и Александр Бабаев из команды второго пожарно-спасательного отряда.

В женском зачёте лучшей стала участница команды первого пожарно-спасательного отряда Татьяна Ефремова. Второе место досталось Ульяне Михайловой из главного управления. Замкнула тройку лидеров спортсменка команды ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности в чрезвычайных ситуациях» Мария Макарова.

Индивидуальную награду за спортивное долголетие вручили Сергею Павлову

Также индивидуальную награду за спортивное долголетие вручили Сергею Павлову из главного управления.

В командном зачёте лучшими стали сотрудники первого пожарно-спасательного отряда. Призовые места достались командам второго пожарно-спасательного отряда и подразделениям главного управления.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди сотрудников МЧС
13 марта 2024

40 пилотов подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках
13 марта 2024

Псковские футболисты стали призёрами турнира в Санкт-Петербурге
12 марта 2024

Псковичи станут инспекторами соревнований по футболу среди профессиональных клубов
12 марта 2024

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по карате
12 марта 2024

Подведены итоги пятого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
12 марта 2024

Благодарности от Михаила Ведерникова получили тренеры из Куньинского района
12 марта 2024

Подведены итоги первенства Пскова по таврелям среди школьников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...