Спрос на рабочих в Псковской области вырос на 72%
Более 700 новых вакансий для рабочих разместили работодатели Псковской области за последние 30 дней. Спрос на специалистов этой сферы увеличился на 72 %, отмечают аналитики hh.ru.
Согласно размещённым вакансиям, больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сферах перевозок и логистики, автомобильного бизнеса, тяжёлого машиностроения и розничной торговли.
Самыми востребованными рабочими профессиями в Псковской области весной 2024 года являются водитель, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, разнорабочий.
В настоящее время в среднем рабочим Псковской области предлагают более 67 000 рублей. Это на 18 000 рублей больше, чем в начале 2023 года.
Ранее псковички рассказали о безрассудных поступках ради мужчин. Также ранее сообщалось, что 50% псковичей не хотят уменьшать зарплатные ожидания ради удалёнки.
Также сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.
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