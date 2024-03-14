Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на рабочих в Псковской области вырос на 72%

Более 700 новых вакансий для рабочих разместили работодатели Псковской области за последние 30 дней. Спрос на специалистов этой сферы увеличился на 72 %, отмечают аналитики hh.ru.

Согласно размещённым вакансиям, больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сферах перевозок и логистики, автомобильного бизнеса, тяжёлого машиностроения и розничной торговли.

Самыми востребованными рабочими профессиями в Псковской области весной 2024 года являются водитель, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, разнорабочий.

В настоящее время в среднем рабочим Псковской области предлагают более 67 000 рублей. Это на 18 000 рублей больше, чем в начале 2023 года.

Ранее псковички рассказали о безрассудных поступках ради мужчин. Также ранее сообщалось, что 50% псковичей не хотят уменьшать зарплатные ожидания ради удалёнки.

Также сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2024

Уборку песко-соляной смеси с дорог начали в Великих Луках
14 марта 2024

Мобильные избирательные участки в Псковской области готовят к отправке на погранпункты
14 марта 2024

Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к паводкам
14 марта 2024

Пушкинский заповедник изменит график работы 15 марта
13 марта 2024

Блинный поединок прошёл в Великих Луках
13 марта 2024

Бежаницкая межрайонная больница организует выезд передвижных ФАПов в сёла
13 марта 2024

Печорским автопредприятиям напомнили о требованиях к пассажирским перевозкам
13 марта 2024

Около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...