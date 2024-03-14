Спрос на рабочих в Псковской области вырос на 72%

10:20, 14 марта 2024, ПАИ

Более 700 новых вакансий для рабочих разместили работодатели Псковской области за последние 30 дней. Спрос на специалистов этой сферы увеличился на 72 %, отмечают аналитики hh.ru.

Согласно размещённым вакансиям, больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сферах перевозок и логистики, автомобильного бизнеса, тяжёлого машиностроения и розничной торговли.

Самыми востребованными рабочими профессиями в Псковской области весной 2024 года являются водитель, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, разнорабочий.

В настоящее время в среднем рабочим Псковской области предлагают более 67 000 рублей. Это на 18 000 рублей больше, чем в начале 2023 года.

Ранее псковички рассказали о безрассудных поступках ради мужчин. Также ранее сообщалось, что 50% псковичей не хотят уменьшать зарплатные ожидания ради удалёнки.

Также сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.