80% псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством
Восемь из десяти соискателей из Пскова проверят работодателей, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование, следует из результатов опроса SuperJob.
Чем больше зарабатывает человек, тем чаще он проверяет работодателя. Псковичи изучают отзывы бывших сотрудников в интернете, а также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.
При этом 11% отметили, что никогда не проверяют работодателей, потому что ищут работу в госструктурах и уверены, что всё увидят на собеседовании.
Ранее сообщалось, что 27% псковичей помогали однокурсникам с трудоустройством, а эксперты рассказали, сколько времени занимает путь к руководящим постам в Пскове.
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