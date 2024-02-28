Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

80% псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством

Восемь из десяти соискателей из Пскова проверят работодателей, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование, следует из результатов опроса SuperJob.

Чем больше зарабатывает человек, тем чаще он проверяет работодателя. Псковичи изучают отзывы бывших сотрудников в интернете, а также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.

При этом 11% отметили, что никогда не проверяют работодателей, потому что ищут работу в госструктурах и уверены, что всё увидят на собеседовании.

Ранее сообщалось, что 27% псковичей помогали однокурсникам с трудоустройством, а эксперты рассказали, сколько времени занимает путь к руководящим постам в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Псковским предпринимателям рассказали о необходимости заключения договоров для законного вывоза ТКО
28 февраля 2024

Русские наряды на уникальных моделях покажут в Красногородском районе

27 февраля 2024

Читатели псковской библиотеки «Радуга» познакомились с технологией производства мясных продуктов
27 февраля 2024

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Порховском районе
27 февраля 2024

Псковский омбудсмен посетил выставку «Россия»
27 февраля 2024

Псковские библиотекари поделились опытом патриотического воспитания с коллегами из Белоруссии
27 февраля 2024

Врач Шиндряева перечислила продукты, которые могут вызвать головную боль
27 февраля 2024

В МЧС предупредили о густом тумане в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...