27% псковичей помогали однокурсникам с трудоустройством

19:02, 27 февраля 2024, ПАИ

27 % псковичей помогали однокурсникам с трудоустройством, сообщает сервис SuperJob.

60 % выпускников вузов поддерживают отношения с однокурсниками, 35 % посещают встречи выпускников.

15 % псковичей устраивались на работу при помощи однокурсников, 27 % сами помогали им найти работу. Отмечается, что чаще всего общаются, встречаются и помогают друг другу выпускники очных (дневных) отделений вузов.

Ранее сообщалось, что псковичи хотят знакомиться с теми, у кого хороший кредитный рейтинг. Кроме того, отмечалось, что сотрудники, работающие удалённо, есть в каждой третьей компании Пскова.